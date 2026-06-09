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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall auf dem Parkplatz

Dorndorf (ots)

Ein Autofahrer wollte Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße in Dorndorf nach rechts in eine Parklücke einbiegen. Dabei übersah er den gerade an der Parklücke vorbeifahrenden Radfahrer samt Fahrradanhänger und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradanhänger gegen einen weiteren parkenden Pkw gedrückt wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Fahrradfahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen - ein mit ihm im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum folgte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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