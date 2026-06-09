LPI-SHL: Alkoholisierter Autofahrer
Viernau (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Montagabend einen Autofahrer in Viernau. Ein mit ihm durchgeführter Vortest ergab einen Atemalkoholwert von über 0,5 Promille. Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Den Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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