LPI-SHL: Verkehrsunfall
Zella-Mehlis (ots)
Am 06.06.2026, gegen 20.00 Uhr befährt eine 46jährige Frau mit ihrem Renault die Kreisstraße zwischen Ebertshausen und Schwarza. In einer Kurve kommt die Fahrzeugführerin mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und bleibt im Straßengraben liegen. Die Fahrzeugführerin wird leicht verletzt ins Klinikum verbracht, am Fahrzeug entsteht Totalschaden im Wert von ca. 20000,- Euro.
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