PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad geklaut

Bad Salzungen (ots)

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am 05.06.2026 in der Zeit von 15:20 Uhr - 17:24 Uhr in der Willi-Steitz-Straße 9 in Bad Salzungen. Das Rad wurde durch die Geschädigte mit einem Schloss an einem Fallrohr gesichert im Eingangsberiech abgestellt und durch einen unbekannten Täter entwendet. Bei dem Rad handelt es sich um ein älteres, schwarzes Pedelec der Marke Haibike. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Salznugen unter der Nummer 03695/5510.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 07:20

    LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

    Suhl (ots) - Zwischen dem 31.05.2026 und dem 05.06.2026 dringen unbekannte Täter gewaltsam in einen Bungalow in einer Gartenanlage Am Sehmar in Suhl ein und entwenden daraus Geschirr im Wert von ca. 200,- Euro. Der Sachschaden an der Eingangstür beträgt ca. 100,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 07:01

    LPI-SHL: Geld aus Spind entwendet

    Bad Salzungen (ots) - Zu einem Diebstahl kam es in der Zeit vom 03.06.2026 bis 05.06.2026 in einem Seniorenheim in Bad Salzngen. Hier wurde einem 75-jährigen Bewohner durch einen unbekannten Täter im angegebenen Zeitraum 150 Euro aus seinem Spind entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 12:37

    LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Suhl (ots) - Am Mittwoch, den 03.06.2026 wurde gegen 19:00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Mauerstrasse in Suhl ein schwarzer VW Golf beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst in Suhl unter der Angabe des Aktenzeichens 0140031/2026 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren