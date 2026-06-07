Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad geklaut

Bad Salzungen (ots)

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am 05.06.2026 in der Zeit von 15:20 Uhr - 17:24 Uhr in der Willi-Steitz-Straße 9 in Bad Salzungen. Das Rad wurde durch die Geschädigte mit einem Schloss an einem Fallrohr gesichert im Eingangsberiech abgestellt und durch einen unbekannten Täter entwendet. Bei dem Rad handelt es sich um ein älteres, schwarzes Pedelec der Marke Haibike. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Salznugen unter der Nummer 03695/5510.

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