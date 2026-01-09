PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Donnerstagabend einen 31-jährigen Autofahrer in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Metamphetamin und Kokain. Daraufhin musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und durfte auch nicht mehr weiterfahren. Er erhält eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

