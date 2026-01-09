LPI-SHL: Berauscht unterwegs
Suhl (ots)
Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Donnerstagabend einen 31-jährigen Autofahrer in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Metamphetamin und Kokain. Daraufhin musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und durfte auch nicht mehr weiterfahren. Er erhält eine Anzeige.
