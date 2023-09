Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Leerstehendes Gebäude brennt

Meiningen (ots)

Am 08.09.2023 gegen 10:45 Uhr kam es in einem leerstehenden Gebäude an der Kreuzung Neu-Ulmer-Straße/Steinweg in Meiningen zu einem Brandfall. Der im Gebäude befindliche Unrat geriet, aus bisher ungeklärter Ursache, in Brand und beschädigte dabei Teile des Dachstuhles. Durch die schnell vor Ort eintreffenden Kräfte der Feuerwehr und Polizei konnte der Brand vor einer weiteren Ausbreitung gelöscht werden. Im Zuge der Löscharbeiten wurde die Neu-Ulmer-Straße zeitweise halbseitig gesperrt. Der entstandene Schaden ist bisher unbekannt.

