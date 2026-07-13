Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines ehemaligen Hotels - Zeugen gesucht

Sitzendorf (ots)

Wie bereits von verschiedenen Medien berichtet, kam es am Freitagabend, dem 10.07.2026, zum Brand eines ehemaligen Hotels in Sitzendorf.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor die Flammen auf angrenzende Gebäude oder Bäume übergreifen konnten. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese werden derzeit wegen des Verdachts der fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung geführt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zur Brandentstehung in den Freitagabendstunden machen kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0173440/2026 bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 417-1464 zu melden.

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