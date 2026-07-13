Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug brennt vollständig aus - Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, wurde die Polizei gegen 14:45 Uhr über den Brand eines Mercedes informiert.

Als die Beamten am Einsatzort in der Straße "Am Klakofen" in Rudolstadt-Remda eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und führte Löscharbeiten durch.

Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand außer dem Totalschaden am Fahrzeug, mit Verbrennungsmotor, kein weiterer Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0173318/2026 bei der Polizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56-0 zu melden.

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