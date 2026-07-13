Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Motorradunfall auf der L 1112

L1112/Goldisthal (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Landstraße 1112 ein schwerer Motorradunfall.

Ein 24-jähriger Motorradfahrer war von Scheibe-Alsbach kommend in Richtung Goldisthal unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Der 24-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das beschädigte Motorrad wurde durch Bekannte des Verunfallten geborgen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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