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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reifen zerstochen und Kennzeichen gestohlen - Hinweise auf mögliche Tatverdächtige

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14.30 Uhr in der Semmelweissstraße in Neuhaus am Rennweg zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.

Zunächst unbekannte Täter zerstachen zwei Reifen eines abgestellten Hyundai und entwendeten anschließend das hintere Kennzeichen des Fahrzeugs. Durch Zeugenhinweise ergaben sich im Zuge der Ermittlungen Hinweise auf zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 26 Jahren.

Durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und zur Beteiligung der Tatverdächtigen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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