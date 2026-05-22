Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Verletzten

Probstzella (ots)

Gestern Mittag, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich im Bereich des Marktes in Probstzella ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Mühlgasse und bog an der Einmündung Markt/Bahnhofstraße nach links in Richtung Markt ab. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer mutmaßlich aus gesundheitlichen Gründen in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den dortigen Marktplatz. Im weiteren Verlauf überquerte das Fahrzeug den Marktbereich und kollidierte mit einer metallenen Baumeinfassung. Nach weiteren Fahrmanövern kam der PKW schließlich an der Hausmauer eines Gebäudes am Markt zum Stillstand. Durch die Kollisionen wurden der 75-jährige Fahrzeugführer sowie seine 68-jährige Beifahrerin verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden am Gebäude, der Baumeinfassung sowie dem PKW. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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