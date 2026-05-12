PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheitsfahrt

Sonneberg (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein Mann in der Friedrich-Engels-Straße in Sonneberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Neben des Fahrens ohne Fahrerlaubnis seines mitgeführten Kleinkraftrads stand der 45-Jährige offensichtlich auch unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille, sodass eine entsprechende Strafanzeige erstattet wurde. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Sicherstellung des Mopeds, im Krankenhaus wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 10:17

    LPI-SLF: Zeugen nach Dieseldiebstahl gesucht

    L2366/ Drognitz/ Liebschütz (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es durch Unbekannte auf einer Baustelle an der Landesstraße 2366 zu einem Dieseldiebstahl. Mutmaßlich mehrere Personen hielten sich auf der Baustelle zwischen Drognitz und Liebschütz auf und zapften aus mehreren Arbeitsmaschinen über 850 Liter Diesel ab. Das entspricht einem Beuteschaden von rund 1800 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 13:21

    LPI-SLF: Traktor mit Holzspalter gestohlen - Zugmaschine taucht wieder auf: Zeugen gesucht

    Steinwiesen (LK Kronach), Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Unbekannte stahlen im Laufe des zurückliegenden Wochenendes einen Traktor samt Holzspalter am Sportplatz im Steinwiesener Ortsteil Nurn (Bayern). Die Thüringer Polizei fand den Schlepper im benachbarten Saale-Orla-Kreis, vom Holzspalter fehlt aber jede Spur. Unbekannte Täter entwendeten zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren