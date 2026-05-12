Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheitsfahrt
Sonneberg (ots)
Am Montagnachmittag wurde ein Mann in der Friedrich-Engels-Straße in Sonneberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Neben des Fahrens ohne Fahrerlaubnis seines mitgeführten Kleinkraftrads stand der 45-Jährige offensichtlich auch unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille, sodass eine entsprechende Strafanzeige erstattet wurde. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Sicherstellung des Mopeds, im Krankenhaus wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.
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