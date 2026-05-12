LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheitsfahrt

L2366/ Drognitz/ Liebschütz (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es durch Unbekannte auf einer Baustelle an der Landesstraße 2366 zu einem Dieseldiebstahl. Mutmaßlich mehrere Personen hielten sich auf der Baustelle zwischen Drognitz und Liebschütz auf und zapften aus mehreren Arbeitsmaschinen über 850 Liter Diesel ab. Das entspricht einem Beuteschaden von rund 1800 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die ...

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