Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Daniel Franz (aktualisiert)

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Rosenthal am Rennsteig, Saale-Orla-Kreis (ots)

Seit dem 08.05.2026 wird der Daniel Franz, *15.03.1984

aus Neundorf, Gemeinde Rosenthal am Rennsteig vermisst und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Zuletzt gesehen wurde er am 29.04.2026.

Daniel wird wie folgt beschrieben:

- Er ist schlank 1,70m groß, trägt kurze, dunkle Haare und eine Brille. (vmtl. dunkles Gestell, quadratischer Brillenrahmen) - Auffällig ist die mitgeführte, blaue Kapuzenjacke mit Bergmotiv und dem Aufdruck "Outdoorjackets" u. a. auf der rechten Schulter - Er soll einen grauen Pullover mit Reißverschluss, dazu blaue Jeans und braune Schuhe tragen.

Abweichend zu o.g. Personenbeschreibung könnte er auch einen Vollbart tragen und ungepflegt wirken. Daher könnte es Abweichungen zu den veröffentlichten Bildern geben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663-4310 oder die Kriminalpolizei Saalfeld unter 03672-4170 entgegen.

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