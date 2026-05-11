Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Traktor mit Holzspalter gestohlen - Zugmaschine taucht wieder auf: Zeugen gesucht

Steinwiesen (LK Kronach), Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Unbekannte stahlen im Laufe des zurückliegenden Wochenendes einen Traktor samt Holzspalter am Sportplatz im Steinwiesener Ortsteil Nurn (Bayern). Die Thüringer Polizei fand den Schlepper im benachbarten Saale-Orla-Kreis, vom Holzspalter fehlt aber jede Spur.

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag einen Traktor der Marke Dongfeng samt Holzspalter am Nurner Sportplatz. Am Sonntag gegen 15 Uhr bemerkte die Polizei Schleiz die rote landwirtschaftliche Zugmaschine im Wert von etwa 14.000 Euro auf einer Wiese bei Wurzbach im Saale-Orla-Kreis. Wegen der festgestellten Fundumstände bestand der Verdachts des Kfz-Diebstahls. Der anschließend informierte Halter bestätigte diese Einschätzung. Vom angehängten schwarzen Holzspalter des 68-jährigen Eigentümers fehlt hingegen jede Spur.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Holzspalters geben können, sich telefonisch unter 09561/645-0 zu melden.

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