Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.
Rudolstadt (ots)
Am Mittwoch, dem 14.01.2026 gegen 12.00 Uhr, führten Polizeibeamte in der Alte Kupferstraße in Rudolstadt eine Verkehrskontrolle mit einem 29-jährigen Pkw-Fahrer durch. Ein durchgeführter Test, welcher anzeigt, ob die Person unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, reagierte positiv auf Cannabis. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Ob die Person tatsächlich das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr, wird nun das Untersuchungsergebnis der Blutprobe zeigen.
