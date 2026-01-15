PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 14.01.2026 gegen 12.00 Uhr, führten Polizeibeamte in der Alte Kupferstraße in Rudolstadt eine Verkehrskontrolle mit einem 29-jährigen Pkw-Fahrer durch. Ein durchgeführter Test, welcher anzeigt, ob die Person unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, reagierte positiv auf Cannabis. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Ob die Person tatsächlich das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr, wird nun das Untersuchungsergebnis der Blutprobe zeigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

