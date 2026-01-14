Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Radfahrer mit über 1,8 Promille unterwegs
Sonneberg (ots)
Mit über 1,8 Promille war am Dienstagabend ein Radfahrer in Sonneberg unterwegs. Beamte kontrollierten den 50-Jährigen gegen 23 Uhr und stellten dabei die hohe Alkohol beeinflussung fest. Es wurde dann eine Blutprobe entnommen sowie eine Anzeige erstattet.
