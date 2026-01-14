LPI-SLF: Radfahrer mit über 1,8 Promille unterwegs

Rudolstadt (ots) - Gegen 21.30 Uhr kam es gestern im Bereich der Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Räumfahrzeug. Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem VW die Strecke in Richtung stadteinwärts entlang. Beim Abbiegen in die Klinghammerstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem im Gegenverkehr befindlichen Winterdienstfahrzeug. Dieses stieß anschließend mit einem am ...

mehr