LPI-SLF: Bedrohung nach Erste Hilfeleistung

Kamsdorf (ots) - Im Zeitraum vom 01.07.2024, 13:00 Uhr bis 02.07.2024, 09:30 Uhr ereignete sich in Kamsdorf, in der Straße des Aufbaus ein Verkehrsunfall mit anschließenden unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen PKW Ford auf einem Stellplatz in der Straße des Aufbaus in Kamsdorf vorwärts abgeparkt. Im genannten Tatzeitraum beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ...

mehr