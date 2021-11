Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug rollte über die Straße

Bad Lobenstein (ots)

Montagabend stellte ein Fahrzeug-Führer seinen VW Transporter auf Höhe eines Hotels in der Straße der Jugend in Bad Lobenstein ab, ohne diesen ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug machte sich selbstständig, rollte über die Fahrbahn und kam an einem Baum in einem Park zum Stehen. Zum Glück verletzte sich niemand. Am PKW entstand Sachschaden.

