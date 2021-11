Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung während Fußballspiel

Rudolstadt (Cumbach) (ots)

Am Sonntagnachmittag kochten die Emotionen bei einem Regionalligafußballspiel in Rudolstadt/ Cumbach hoch, sodass es am Ende Verletzte zu beklagen gab. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde ein Fan des Rudolstädter Vereins von einem gegnerischen Nordhausen-Fan aus bislang unbekannter Ursache auf das Spielfeld geschubst. Ein weiterer Nordhausen-Fan schlug daraufhin auf den am Boden liegenden 39-jährigen Geschädigten mit der Faust ein. Anschließend kam es zum Gerangel zwischen mehreren Personen beider Fan-Lager, sodass der bereits verletzte, 39-Jährige zusätzlich noch gegen einen Zaun gestoßen wurde und sich dadurch an der Schulter verletzte. Bei den beiden hauptsächlich Beschuldigten handelte es sich um einen 20 jährigen- sowie einen 32-jährigen Mann. Nachdem der Verletzte notärztlich versorgt wurde, geleiteten mehrere Polizeikräfte die Gäste-Fans ohne erneute Vorkommnisse schließlich zu ihren Reisenbussen- gegen die beiden Männer wird aufgrund mehrerer Straftatbestände ermittelt.

