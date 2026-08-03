Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl mit weiteren Folgen - Kühlhaus ohne Strom

Mühlhausen (ots)

Am Montagmorgen wurden gegen 4.30 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in die Industriestraße gerufen. Hier wurde ein Einbruch festgestellt, bei dem derzeit unbekannte Täter mehrere Meter Stromkabel entwendeten. Durch den Diebstahl kam es in der Gärtnerei zum Ausfall einer Kühlanlage, weshalb neben dem Beuteschaden auch ein Sachschaden entstanden ist, der gegenwärtig noch nicht beziffert werden konnte.

Beamte der Mühlhäuser Polizei leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die angaben zur Tat machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0194035

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell