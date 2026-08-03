Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebstahl mit weiteren Folgen - Kühlhaus ohne Strom
Mühlhausen (ots)
Am Montagmorgen wurden gegen 4.30 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in die Industriestraße gerufen. Hier wurde ein Einbruch festgestellt, bei dem derzeit unbekannte Täter mehrere Meter Stromkabel entwendeten. Durch den Diebstahl kam es in der Gärtnerei zum Ausfall einer Kühlanlage, weshalb neben dem Beuteschaden auch ein Sachschaden entstanden ist, der gegenwärtig noch nicht beziffert werden konnte.
Beamte der Mühlhäuser Polizei leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die angaben zur Tat machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.
Aktenzeichen: 0194035
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
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