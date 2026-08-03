PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl mit weiteren Folgen - Kühlhaus ohne Strom

Mühlhausen (ots)

Am Montagmorgen wurden gegen 4.30 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in die Industriestraße gerufen. Hier wurde ein Einbruch festgestellt, bei dem derzeit unbekannte Täter mehrere Meter Stromkabel entwendeten. Durch den Diebstahl kam es in der Gärtnerei zum Ausfall einer Kühlanlage, weshalb neben dem Beuteschaden auch ein Sachschaden entstanden ist, der gegenwärtig noch nicht beziffert werden konnte.

Beamte der Mühlhäuser Polizei leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die angaben zur Tat machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0194035

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 09:08

    LPI-NDH: Widerstand gegen Polizeibeamte bei Ruhestörung

    Greußen (ots) - Am Sonntag den 02.08.2026 wurden die Beamten der Polizeiinspektion Sondershausen um 00:40 Uhr, über eine Ruhestörung in der Ortslage Greußen, Heinrich-König-Str. informiert. Durch den Anrufer wurde mitgeteilt, dass die Ruhestörung durch rumänische Mitbürger verursacht wird, die lautstark Musik hören und sich auch laut unterhalten. Als der Wohnungsinhaber trotz mehrfacher Aufforderung durch die ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 09:03

    LPI-NDH: Wildunfall

    Helbedündorf (ots) - Noch am Samstag, den 01.08.2026 gegen 23:15 wurde die Polizeiinspektion Sondershausen über einen Wildunfall auf der L1016 zwischen der Ortslage Friedrichsrode und Keula informiert. Der Fahrer eines Pkw Opel Corsa befuhr die L1016 aus Richtung Friedrichsrode in Richtung Keula, als ein Stück Rehwild von rechts nach links die Straße queren wollte. Der Fahrer konnte die Kollision nicht verhindern, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das Tier verendete vor ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 09:02

    LPI-NDH: Wildunfall

    Artern (ots) - Ein weiterer Wildunfall wurde der Polizeistation Artern am Freitag, den 31.07.2026 gegen 15:26 Uhr mitgeteilt. Der Fahrer eines Pkw Ford teilt mit, dass er gegen 05:15 Uhr die L1172 aus Richtung Artern kommend in Richtung Bad Frankenhausen befuhr, als plötzlich ein Reh zwischen den Kreiseln zwei und drei versuchte die Fahrbahn zu queren. Der Fahrer des Pkw konnte dem Tier nicht ausweichen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Der Fahrer blieb unverletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren