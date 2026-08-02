Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Widerstand gegen Polizeibeamte bei Ruhestörung

Greußen (ots)

Am Sonntag den 02.08.2026 wurden die Beamten der Polizeiinspektion Sondershausen um 00:40 Uhr, über eine Ruhestörung in der Ortslage Greußen, Heinrich-König-Str. informiert. Durch den Anrufer wurde mitgeteilt, dass die Ruhestörung durch rumänische Mitbürger verursacht wird, die lautstark Musik hören und sich auch laut unterhalten. Als der Wohnungsinhaber trotz mehrfacher Aufforderung durch die Polizeibeamten sein TV-Gerät nicht leiser stellte, versuchten die Polizeibeamten dies leiser zu stellen und stießen hierbei auf heftigen Widerstand seitens des Wohnungsinhabers. Durch die Beamten wurden Unterstützungskräfte angefordert und dann gemeinsam für Ruhe gesorgt. Der Wohnungsinhaber, welcher die Polizeibeamten angegriffen hatte, wurde zu Boden gebracht und versuchte noch in dieser Situation die Beamten durch Fußtritte zu verletzen. Letztendlich wurde er beruhigt und musste den Rest der Nacht nicht in einer Zelle der Polizeiinspektion verbringen. Den lautstarken Mitbürger erwarten nun Anzeigen wegen Widerstand sowie wegen versuchter Körperverletzung. Nach erfolgter Blutentnahme beim Wohnungsinhaber im KMG Klinikum Sondershausen, wurde der Sachverhalt um 03:00 Uhr in Sondershausen beendet.

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