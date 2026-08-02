Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Helbedündorf (ots)

Noch am Samstag, den 01.08.2026 gegen 23:15 wurde die Polizeiinspektion Sondershausen über einen Wildunfall auf der L1016 zwischen der Ortslage Friedrichsrode und Keula informiert. Der Fahrer eines Pkw Opel Corsa befuhr die L1016 aus Richtung Friedrichsrode in Richtung Keula, als ein Stück Rehwild von rechts nach links die Straße queren wollte. Der Fahrer konnte die Kollision nicht verhindern, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das Tier verendete vor Ort linksseitig im Graben, der Fahrer blieb unverletzt. Auch hier entstand Sachschaden am Pkw.

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