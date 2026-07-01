Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei stoppt betrunkenen Motorradfahrer mit 2,18 Promille

Waldsee (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Dienstagabend gegen 20 Uhr eine stark betrunkene Person, die an einer Tankstelle in der Mühlstraße torkelnd auf ein Motorrad stieg. Eine Streife entdeckte den Fahrer kurz darauf auf der K30. Der 28-Jährige ignorierte sämtliche Anhaltesignale und flüchtete kurzzeitig in Richtung Wasgau-Markt. Am dortigen Kreisverkehr holten die Beamten den Mann ein. In der Schifferstadter Straße stoppte der Motorradfahrer schließlich. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,18 Promille. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell