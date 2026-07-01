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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall nach Wendemanöver- Radfahrer leicht verletzt

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es gestern kurz nach 12:00 Uhr in der Landwehrstraße. Ein 86-Jähriger war mit seinem PKW in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs, als er beim Wenden über den Radweg fuhr und den dort fahrenden Pedelc-Fahrer übersah. Eine Kollision konnte noch rechtzeitig verhindert werden. Der 68-Jährige Radfahrer kam jedoch infolge seines Bremsmanövers zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Untersuchung wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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