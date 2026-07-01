PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.06.26) kam es in der Herzog-Otto-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem E-Scooter-Fahrer, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 16:20 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Gehweg der Herzog-Otto-Straße aus Richtung Speyerer Straße kommend in Fahrtrichtung Waldspitzweg. Zur gleichen Zeit fuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem E-Scooter aus einer Hofeinfahrt auf den Gehweg, um diesen in entgegengesetzter Richtung zu nutzen. Es kam auf dem Fußgängerweg zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision stürzte der 66-jährige Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der E-Scooter-Fahrer blieb unverletzt. Der verletzte Radfahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 14:00

    POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit E-Bike

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag, 30.06.2026, 08:10 Uhr, wurde ein Radfahrer auf einem E-Bike einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 42-jährige Fahrer fiel beim Absteigen fast zu Boden. Bei ihm konnten Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche auf den Konsum von Betäubungsmittel zurückzuführen waren. Weiterhin konnte bei der Durchsuchung des Mannes Amphetamin aufgefunden und beschlagnahmt werden. Im Anschluss ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 10:38

    POL-PDLU: Unfall nach Wendemanöver- Radfahrer leicht verletzt

    Speyer (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es gestern kurz nach 12:00 Uhr in der Landwehrstraße. Ein 86-Jähriger war mit seinem PKW in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs, als er beim Wenden über den Radweg fuhr und den dort fahrenden Pedelc-Fahrer übersah. Eine Kollision konnte noch rechtzeitig verhindert werden. Der 68-Jährige ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 10:20

    POL-PDLU: LKW-Brand auf B 39

    Dudenhofen (ots) - Gestern Mittag gegen 12:00 Uhr geriet ein LKW auf der B 39 in Vollbrand. Der Fahrer war in Fahrtrichtung Speyer unterwegs, als in Höhe des Ortsausgangs Dudenhofen die Motorkontrollleuchte seines LKW aufleuchtete. Kurz nachdem er das Fahrzeug stoppte, geriet es in Vollbrand. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch die Feuerwehr Dudenhofen konnte der LKW gelöscht werde. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Speyer zeitweise gesperrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren