Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.06.26) kam es in der Herzog-Otto-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem E-Scooter-Fahrer, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 16:20 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Gehweg der Herzog-Otto-Straße aus Richtung Speyerer Straße kommend in Fahrtrichtung Waldspitzweg. Zur gleichen Zeit fuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem E-Scooter aus einer Hofeinfahrt auf den Gehweg, um diesen in entgegengesetzter Richtung zu nutzen. Es kam auf dem Fußgängerweg zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision stürzte der 66-jährige Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der E-Scooter-Fahrer blieb unverletzt. Der verletzte Radfahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

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