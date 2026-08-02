Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Artern (ots)

Ein weiterer Wildunfall wurde der Polizeistation Artern am Freitag, den 31.07.2026 gegen 15:26 Uhr mitgeteilt. Der Fahrer eines Pkw Ford teilt mit, dass er gegen 05:15 Uhr die L1172 aus Richtung Artern kommend in Richtung Bad Frankenhausen befuhr, als plötzlich ein Reh zwischen den Kreiseln zwei und drei versuchte die Fahrbahn zu queren. Der Fahrer des Pkw konnte dem Tier nicht ausweichen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Der Fahrer blieb unverletzt und das Tier entfernte sich in der Morgendämmerung. Am Pkw entstand Sachschaden.

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