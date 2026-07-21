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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vegetationsbrand am Bahndamm - Geringe Auswirkungen für den Betrieb

Nordhausen (ots)

Am Montag kam es gegen 21 Uhr in der Hardenbergstraße zu einem Flächenbrand an der Bahnstrecke der Harzer Schmalspurbahnen. Die Feuerwehr löschte den Vegetationsbrand rasch ab, sodass nur ein geringem Sachschaden entstanden war und sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der Betrieb der Harzer Schmalspurbahnen wurde durch den Feuerwehreinsatz nicht beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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