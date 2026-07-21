Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Schornsteinbrand in Wohnhaus - Glimpflicher Ausgang für alle Beteiligten
Bleicherode (ots)
Montagnacht brannte ein Schornstein in der Straße "Alte Kirche". Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand schnell und schonend gelöscht werden, sodass kein Sachschaden entstanden ist. Auch zu Personenschäden kamen es glücklicherweise nicht. Der Schornstein wurde turnusmäßig überprüft, weshalb zurzeit noch keine Erkenntnisse über die Brandursache vorliegen.
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