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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schornsteinbrand in Wohnhaus - Glimpflicher Ausgang für alle Beteiligten

Bleicherode (ots)

Montagnacht brannte ein Schornstein in der Straße "Alte Kirche". Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand schnell und schonend gelöscht werden, sodass kein Sachschaden entstanden ist. Auch zu Personenschäden kamen es glücklicherweise nicht. Der Schornstein wurde turnusmäßig überprüft, weshalb zurzeit noch keine Erkenntnisse über die Brandursache vorliegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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