LPI-NDH: Schornsteinbrand in Wohnhaus - Glimpflicher Ausgang für alle Beteiligten

Nordhausen (ots) - Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Radfahrers am Nordhäuser Taschenberg. Dort wurden aufgrund eines Umleitungsverkehrs mobile Lichtzeichenanlagen aufgestellt, um die Verkehrsflüsse regulieren zu können. Vermutlich war dies einem 38-Jährigen neu, weshalb er mit seinem Fahrrad gegen eben diese Ampel ...

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