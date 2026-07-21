Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Baustellenampel kollidiert - Radfahrer mit schweren Verletzungen im Klinikum

Nordhausen (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Radfahrers am Nordhäuser Taschenberg. Dort wurden aufgrund eines Umleitungsverkehrs mobile Lichtzeichenanlagen aufgestellt, um die Verkehrsflüsse regulieren zu können. Vermutlich war dies einem 38-Jährigen neu, weshalb er mit seinem Fahrrad gegen eben diese Ampel fuhr und schwer stürzte. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Mann schwer und verschob sogar die massive Baustellenampel. Laut Zeugen blieb der Radfahrer kurz bewusstlos liegen, berappelte sich und versuchte sich zu entfernen.

Beamte der Nordhäuser Polizei konnten den Mann jedoch im Stadtgebiet aufgreifen, welcher erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Er wurde zur medizinischen Untersuchung und der Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

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