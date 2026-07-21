Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer unter Alkoholeinfluss - Kollision mit Sattelauflieger

Bleicherode (ots)

Gestern Nacht wurden Rettungskräfte in den Kirchhagenscher Weg gerufen, nachdem dort ein Auto auf einen stehenden Sattelauflieger gefahren war. Vor Ort konnten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen den 20-jährigen Fahrer mit leichten Verletzungen feststellen.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass der junge Mann unter erheblichem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. Er ist zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf einen Parkplatz gefahren und sei anschließend ohne ersichtlichen Grund auf das stehende Fahrzeug gefahren. Er verursachte einen erheblichen Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Der 20-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung und zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille ergeben. Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann auf dem Weg zur Arbeit befunden haben soll.

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