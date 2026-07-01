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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vierbeiniger Beifahrer - Schäferhund überrascht Mann bei der Arbeit

Herbsleben (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch bekam ein Mitarbeiter eines Zigarettenautomatenbetreibers unerwarteten Besuch von einem Vierbeiner.

Der Mann befüllte gerade ein Gerät in Herbsleben, als ein fremder Schäferhund in seinen Firmenwagen sprang und sich nicht mehr dazu bewegen ließ, das Auto zu verlassen.

Das Tier war zutraulich und so entschloss sich der Mann den Hund kurzzeitig in Obhut zu nehmen und mit ihm Gassi zu gehen.

Da nach geraumer Zeit noch kein Hundebesitzer erschienen ist, meldete der Mann diese ungewöhnliche Begegnung der Rettungsleitstelle, welche weitere Maßnahmen zum Wohle des geselligen Vierbeiners einleitete.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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