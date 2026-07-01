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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto durchbricht Schutzplanke - Fahrer wird verletzt

Dingelstädt (ots)

Mittwochnacht ereignete sich auf ein der Bundesstraße 247, am Abzweig Helmsdorf, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pickup von der Fahrbahn abkam und die Schutzbeplankung durchbrach. Das Fahrzeug landete im Straßengraben und der 60-jährige Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam ist derzeitig noch nicht klar. Das Auto musste abgeschleppt werden und erlitt einen hohen Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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