Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: 12-Jähriger zündelt und löst Flächenbrand aus - Polizei leitet Ermittlungen ein
Neustadt/Harz (ots)
Dienstagabend kam es zu einem Brand gegenüber des Feuerwehrgerätehauses im Rüdigsdorfer Weg. Die Feuerwehr konnte den ca. 50 Quadratmeter großen Vegetationsbrand schnell löschen. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass der Brand von einem 12-jährigen Jungen gelegt wurde. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung ein.
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