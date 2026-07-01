LPI-NDH: 12-Jähriger zündelt und löst Flächenbrand aus - Polizei leitet Ermittlungen ein

Dingelstädt (ots) - Mittwochnacht ereignete sich auf ein der Bundesstraße 247, am Abzweig Helmsdorf, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pickup von der Fahrbahn abkam und die Schutzbeplankung durchbrach. Das Fahrzeug landete im Straßengraben und der 60-jährige Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam ist derzeitig noch nicht klar. Das ...

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