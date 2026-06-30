Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pferd schwer verletzt im Stall gefunden: Polizei sucht Zeugen

Marienmünster (ots)

Mit schweren Verletzungen an einem Hinterbein hat ein Pferdebesitzer in Marienmünster-Altenbergen ein Fohlen in einem Stall entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Das verletzte Tier wurde von seinen Besitzern am Samstag, 27. Juni, vormittags in einem Stall in einer Pferdebox vorgefunden. Es wies eine tiefe Schnittwunde an einem Hinterbein auf. Das zwei Monate alte Fohlen wurde zur weiteren Versorgung in eine Tierklinik gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zu Straftaten nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen, da dem jungen Pferd diese Verletzung womöglich durch eine unbekannte Person absichtlich zugefügt wurde.

Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 26. Juni, 17.30 Uhr und Samstag, 27. Juni, 4.50 Uhr. Derzeit werden Spuren und Hinweise ausgewertet. Zusätzlich bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die womöglich in den vergangenen Tagen im Umfeld von Altenbergen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.

Geprüft wird derzeit ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall in Marienmünster-Altenbergen, bei dem am 9. Juni auf einer Weide ein junges Pferd mit schweren Verletzungen an den Hinterbeinen aufgefunden wurde. Da auch diesem Pferd die Verletzungen möglicherweise absichtlich durch eine unbekannte Person zugefügt wurden, laufen hierzu bereits die polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter 05271/962-0. /nig

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