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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spiel mit Spielzeugpistolen löst Polizeieinsatz aus

Nordhausen (ots)

Am Freitagvormittag wurden auf dem Nikolaiplatz am Markt vier Jugendliche dabei beobachtet, wie sie mit waffenähnlichen Gegenständen hantierten. Durch einen Zeugen wurde richtigerweise die örtliche Polizei darüber informiert, welche anschließend zum Einsatz kam und die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren feststellen konnte. Bei der Überprüfung wurden die Spielzeugwaffen zunächst zur Gefahrenabwehr sichergestellt, ebenso wie mehrere Elektrozigaretten.

Zudem trug einer der Jugendlichen ein verfassungswidriges Symbol auf einem Gürtel, weshalb durch die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleitet wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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