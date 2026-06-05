Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Spiel mit Spielzeugpistolen löst Polizeieinsatz aus
Nordhausen (ots)
Am Freitagvormittag wurden auf dem Nikolaiplatz am Markt vier Jugendliche dabei beobachtet, wie sie mit waffenähnlichen Gegenständen hantierten. Durch einen Zeugen wurde richtigerweise die örtliche Polizei darüber informiert, welche anschließend zum Einsatz kam und die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren feststellen konnte. Bei der Überprüfung wurden die Spielzeugwaffen zunächst zur Gefahrenabwehr sichergestellt, ebenso wie mehrere Elektrozigaretten.
Zudem trug einer der Jugendlichen ein verfassungswidriges Symbol auf einem Gürtel, weshalb durch die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleitet wurde.
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