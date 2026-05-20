Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seitenscheibe an Fahrzeug beschädigt

Bleicherode (ots)

Derzeit Unbekannte beschädigten an einem grauen Volkswagen in der Zeit vom Himmelfahrtstag 6 Uhr bis Montag 17.30 Uhr eine hintere Seitenscheibe. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Aus dem Fahrzeuginneren wurde vermutlich nichts entwendet, weshalb die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung einleiteten. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0123658

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