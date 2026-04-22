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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Toilettencontainer besprüht - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter der Stadtverwaltung fest, dass im Bereich der Bahnhofstraße ein Toilettencontainer mit blauer Sprühfarbe versehen wurde. Die Tat ereignete sich in der zeit zwischen Montag 6 Uhr und Mittwoch 6.45 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0098342

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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