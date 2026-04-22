Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte verbrennen Hausmüll auf einem Feld

Mühlhausen (ots)

Zum wiederholten Mal kam es auf einem Feld Unterm Mäuseberg zu einem Brand. Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand ab und stellten fest, dass es sich bei dem Brandgut abermals um Hausmüll handelte. Auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern wurde der Müll illegal abgeladen und entzündet.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden, sofern sie Hinweise zu den Tätern und der Tat haben.

Aktenzeichen: 0098468

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