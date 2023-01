LPI-NDH: Bei Verkehrskontrolle unter Drogen ein Fahrzeug geführt

Bad Frankenhausen (ots) - In Bad Frankenhausen ereignete sich am 28.01.2023, 10:55 Uhr, ein Verkehrsunfall, welcher von einem Zeugen beobachtet wurde. Der 57jährige Fahrer eines Pkw Mazda kollidierte beim Ausparken auf dem Parkplatz am Anger mit einem geparkten Pkw Audi. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer geschätzten Gesamthöhe von 1500,-EUR. Anschließend nahm er seine Pflichten als ...

mehr