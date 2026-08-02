Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alles für den Hund

Jena (ots)

Polizeibeamte aus Jena haben Samstagmittag einen 67-Jährigen einer Verkehrskontrolle in der Jenaischen Straße unterzogen. Dieser wollte sich um seinen Hund in einer Gartenanlage in der Nähe von Isserstedt kümmern. Da am Wochenende die Busverbindungen ungünstig wären, nahm er das Auto um nach Isserstedt zu kommen. Doch das Problem war, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und ihm war es damit nicht erlaubt ein Fahrzeug zu fahren. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein, des Weiteren wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Nun musste sich der Mann fahren lassen, um zu seinem geliebten Tier zu gelangen.

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