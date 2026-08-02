PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alles für den Hund

Jena (ots)

Polizeibeamte aus Jena haben Samstagmittag einen 67-Jährigen einer Verkehrskontrolle in der Jenaischen Straße unterzogen. Dieser wollte sich um seinen Hund in einer Gartenanlage in der Nähe von Isserstedt kümmern. Da am Wochenende die Busverbindungen ungünstig wären, nahm er das Auto um nach Isserstedt zu kommen. Doch das Problem war, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und ihm war es damit nicht erlaubt ein Fahrzeug zu fahren. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein, des Weiteren wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Nun musste sich der Mann fahren lassen, um zu seinem geliebten Tier zu gelangen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 07:27

    LPI-J: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Apolda (ots) - In der Nacht des 31.07.2026 kontrollierten die Beamten der Einsatzunterstützung Jena einen 49-jährigen litauischen Fahrer eines Audi im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab 1,37 Promille. Zudem wurde bei der Kontrolle bekannt, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, da er diese aufgrund eines Trunkenheitsdelikts bereits abgeben musste. Der Audifahrer ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 06:49

    LPI-J: Falscher Notlagentrick - 90-Jähriger wird in Bürgel Opfer von Betrügern

    Jena, Eisenberg (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde ein 90-jähriger Senior aus Bürgel Opfer eines dreisten Betrugs. Der Mann war gegen 14:00 Uhr in der Straße "In den Satteln" unterwegs, als ein unbekanntes Pärchen in einem VW Sharan mit Berliner Kennzeichen (B-...) neben ihm anhielt. Die Insassen täuschten eine angebliche Notlage vor: Sie gaben an, dringend Geld ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 06:46

    LPI-J: 78-Jähriger stürzt auf Feld - Polizei verhindert Tragödie in Eichenberg.

    Kahla (ots) - Glück im Unglück für einen 78-jährigen Mann aus Eichenberg: Dank eines zügigen Polizeieinsatzes konnte am Freitagmorgen vermutlich ein tragischer Unfallausgang verhindert werden. Der Senior war bereits am Donnerstagabend auf sein Feld gegangen, um dort Strohballen abzudecken. Als er über Nacht nicht nach Hause zurückkehrte, schlug seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren