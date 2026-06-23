POL-KI: 260623.3 Noer
Eckernförde: Vermisste Frau aus Noer - Ehemann in Untersuchungshaft- Folgemeldung zu 250327.2, 250328.2 , 250402.1, 250429.1 und 260623.1
Kiel (ots)
Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel
Im Fall der vermissten 44-jährigen Frau aus Noer vollstreckten Einsatzkräfte heute den Haftbefehl gegen den 50-jährigen Ehemann. Sie nahmen ihn um 8:30 Uhr widerstandslos in Büdelsdorf fest. Die Vorführung fand heute um 14 Uhr statt. Nach Verkündung des Haftbefehls kam er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.
Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel
Stephanie Lage / Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel
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