PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260623.3 Noer
Eckernförde: Vermisste Frau aus Noer - Ehemann in Untersuchungshaft- Folgemeldung zu 250327.2, 250328.2 , 250402.1, 250429.1 und 260623.1

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Im Fall der vermissten 44-jährigen Frau aus Noer vollstreckten Einsatzkräfte heute den Haftbefehl gegen den 50-jährigen Ehemann. Sie nahmen ihn um 8:30 Uhr widerstandslos in Büdelsdorf fest. Die Vorführung fand heute um 14 Uhr statt. Nach Verkündung des Haftbefehls kam er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage / Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren