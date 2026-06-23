Kiel / Kreis Plön (ots) - In der letzten Woche fanden im Stadtgebiet von Kiel und im Kreis Plön knapp 800 Verkehrskontrollen im Rahmen der ROADPOL-Woche statt. Die Einsatzkräfte legten ihren Fokus dabei auf die Verkehrstüchtigkeit von Fahrerinnen und Fahrern. Vom 15. bis zum 21. Juni 2026 überprüften die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion an ...

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