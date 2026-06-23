Polizeidirektion Kiel

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Kreis Plön: Verkehrskontrollen anlässlich Roadpol-Aktionswoche

Kiel / Kreis Plön (ots)

In der letzten Woche fanden im Stadtgebiet von Kiel und im Kreis Plön knapp 800 Verkehrskontrollen im Rahmen der ROADPOL-Woche statt. Die Einsatzkräfte legten ihren Fokus dabei auf die Verkehrstüchtigkeit von Fahrerinnen und Fahrern.

Vom 15. bis zum 21. Juni 2026 überprüften die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Kiel sowie im Kreis Plön insgesamt 792 Verkehrsteilnehmende. Anlassbezogen lag der Schwerpunkt der Kontrollen auf der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit.

Insgesamt ergaben sich für die Einsatzkräfte in 16 Fällen Anhaltspunkte, dass Fahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol geführt wurden. In weiteren zwei Fällen ergab sich sich der Verdacht, dass Fahrzeuge unter dem Einfluss von Medikamenten geführt wurden. Die Beamten fertigten in diesem Zusammenhang entsprechende Strafanzeigen. Den höchsten gemessene Atemalkoholwert von 2,96 Promille stellten die Beamten bei einem Pkw-Fahrer fest.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen stellten die Einsatzkräfte nur wenige Fahrzeugmängel fest und fertigten entsprechende Kontrollberichte. Fünf Verkehrsteilnehmende waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen sie leiteten die Beamtinnen und Beamten entsprechende Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stellt ein erhebliches Risiko für die Verkehrssicherheit dar und das selbst dann, wenn die Fahrten ohne Folgen bleiben. Kommt es jedoch zu Verkehrsunfällen unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten, so führen diese in der Tendenz zu schwereren Folgen, als dies im übrigen Unfallgeschehen festzustellen ist.

Die Polizeidirektion Kiel wird sich zukünftig an weiteren Roadpol-Aktionswochen beteiligten und darüber hinaus eigene Schwerpunkte setzten, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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