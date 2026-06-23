Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260623.1 Noer

Eckernförde: Vermisste Frau aus Noer - Haftbefehl gegen Ehemann erlassen - Ehemann festgenommen - Folgemeldung zu 250327.2, 250328.2 , 250402.1 und 250429.1

Noer / Eckernförde (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Im Fall der vermissten 44-jährigen Frau aus Noer vollstreckten Einsatzkräfte heute einen Haftbefehl gegen den 50-jährigen Ehemann. Seine Vorführung ist für heute Nachmittag geplant. Heute Morgen gegen 8:30 Uhr nahmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Kiel den verdächtigen Ehemann der vermissten 44-Jährigen in Büdelsdorf widerstandslos fest.

Der seit Beginn der Ermittlungen gegen den Ehemann bestehende Tatverdacht erhärtete sich im Verlauf der weiteren Ermittlungen, die neben der Auswertung von Datenträgern auch langwierige kriminaltechnische Untersuchungen umfassten. Die ermittelten Indizien genügten in einer Gesamtschau, einen dringenden Tatverdacht wegen Totschlags gegen den Mann zu bejahen. Das Amtsgericht erließ daher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Haftbefehl , der heute vollstreckt wurde.

Über den Ausgang der Vorführung wird unaufgefordert nachberichtet. Weitere Erklärungen werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgegeben.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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