Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260620.2 Kiel: 16-Jährige aus Kiel wieder da - Folgemeldung zu 260620.1

Kiel (ots)

Die seit heute Vormittag vermisste 16-Jährige ist wieder da.

Die Jugendliche konnte am Abend im Kieler Stadtgebiet angetroffen werden.

Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und bitten darum, insbesondere das Bild der Vermissten nicht weiter zu Verbreiten. Die Ursprungsmeldung haben wir gelöscht.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

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