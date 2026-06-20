Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260620.3 Kiel: Polizeieinsatz anlässlich des Besuches des Bundespräsidenten und Eröffnung der Kieler Woche 2026

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Kiel (ots)

Nach dem inoffiziellen Start der Kieler Woche am gestrigen Tage, bekannt als Soundcheck, eröffnete heute der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther die Kieler Woche 2026 offiziell auf der Rathausbühne.

Bereits am Vormittag reiste der Bundespräsident in die Landeshauptstadt. Nach einem offiziellen Empfang in Schilksse verlegte Frank-Walter Steinmeier mit einem Boot der Wasserschutzpolizei an die Kiellinie. Nachdem der Bundespräsident für einen weiteren Termin in das Kieler Rathaus verlegte, eröffnete er pünktlich gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther um 19:30 Uhr die Kieler Woche. Bei bestem Wetter und extrem heißen Temperaturen besuchten viele Bürgerinnen und Bürger das Segel- und Sommerfest.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Soundcheck relativ ruhig, die heutige Eröffnung störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

Der Gesamteinsatzleiter, Polizeioberrat Carsten Ebsen, bedankt sich bei den eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten für ihre Professionalität und das gezeigte Engagement, trotz der hohen Temperaturen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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