PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheit im Straßenverkehr

Apolda (ots)

In der Nacht des 31.07.2026 kontrollierten die Beamten der Einsatzunterstützung Jena einen 49-jährigen litauischen Fahrer eines Audi im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab 1,37 Promille. Zudem wurde bei der Kontrolle bekannt, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, da er diese aufgrund eines Trunkenheitsdelikts bereits abgeben musste. Der Audifahrer wurde zur Blutentnahme in das Krankenhaus Apolda gebracht, der Fahrzeugschlüssel wurde an einen Bekannten des Fahrzeugführers übergeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren