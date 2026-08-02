Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheit im Straßenverkehr

Apolda (ots)

In der Nacht des 31.07.2026 kontrollierten die Beamten der Einsatzunterstützung Jena einen 49-jährigen litauischen Fahrer eines Audi im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab 1,37 Promille. Zudem wurde bei der Kontrolle bekannt, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, da er diese aufgrund eines Trunkenheitsdelikts bereits abgeben musste. Der Audifahrer wurde zur Blutentnahme in das Krankenhaus Apolda gebracht, der Fahrzeugschlüssel wurde an einen Bekannten des Fahrzeugführers übergeben.

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