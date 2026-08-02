Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falscher Notlagentrick - 90-Jähriger wird in Bürgel Opfer von Betrügern

Jena, Eisenberg (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein 90-jähriger Senior aus Bürgel Opfer eines dreisten Betrugs. Der Mann war gegen 14:00 Uhr in der Straße "In den Satteln" unterwegs, als ein unbekanntes Pärchen in einem VW Sharan mit Berliner Kennzeichen (B-...) neben ihm anhielt. Die Insassen täuschten eine angebliche Notlage vor: Sie gaben an, dringend Geld zum Tanken zu benötigen, um rechtzeitig in den Urlaub fliegen zu können. Der hilfsbereite Senior übergab den Betrügern daraufhin zunächst etwa 150 Euro Bargeld. Damit gab sich das Duo jedoch nicht zufrieden. Sie überredeten den 90-Jährigen, weiteres Geld aus seinem Seniorenheim zu holen, und fuhren ihn persönlich dorthin. Als die Täter jedoch bemerkten, dass der Eingangsbereich des Seniorenheims videoüberwacht ist, ließen sie fluchtartig von ihrem Vorhaben ab und flüchteten mit dem Fahrzeug.

Der Mann und die Frau wurden wie folgt beschrieben: ca. 1,70 m groß, hellbraune Haare

Wer hat am Mittwoch gegen 14:00 Uhr das beschriebene Pärchen oder den VW Sharan mit Berliner Kennzeichen im Bereich In den Satteln oder nahe dem dortigen Seniorenheim in Bürgel gesehen? Wer wurde möglicherweise von denselben Personen mit einer ähnlichen Masche angesprochen? Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs unter dem Aktenzeichen 0193178/2026 aufgenommen. Hinweise an die Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle.

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