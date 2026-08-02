Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland haben am Wochenende zwei berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen.

Kahla, Eisenberg (ots)

Bereits am Freitagabend stoppten die Polizisten einen 18-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße in Camburg. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten: Der Fahranfänger hatte sowohl Alkohol als auch Cannabis konsumiert.

Am Samstagvormittag erwischten die Einsatzkräfte einen 20-Jährigen auf einem E-Scooter, der unter dem Einfluss von Amphetaminen und Methamphetaminen in Kahla unterwegs war.

In beiden Fällen ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und leitete entsprechende Verfahren ein. Auf die beiden jungen Männer kommen nun empfindliche Bußgelder der Bußgeldstelle in Artern sowie Fahrverbote zu.

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