Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Giessen (ots)

Linden: Einbruch in Mobilfunkgeschäft

In der Nacht zu heute (17. Juli) brachen Unbekannte gegen 3.30 Uhr in ein Mobilfunkgeschäft in der Robert-Bosch-Straße ein. Sie zerstörten eine Schaufensterscheibe und verschafften sich Zutritt zu dem Ladengeschäft. Sie durchsuchten mehrere Räume und brachen dabei mehrere Türen sowie Schließfächer auf. Nach derzeitigem Stand flüchteten die Täter ohne Beute. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang es den Einbrechern, zu entkommen. Die Einbruchschäden werden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittler der Gießener Kriminalpolizei suchen nach Zeugen und fragen: Wer hat den Einbruch mitbekommen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Robert-Bosch-Straße beobachtet? Hinweise werden telefonisch unter (0641) 7006-6555 entgegengenommen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell