Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 78-Jähriger stürzt auf Feld - Polizei verhindert Tragödie in Eichenberg.

Kahla (ots)

Glück im Unglück für einen 78-jährigen Mann aus Eichenberg: Dank eines zügigen Polizeieinsatzes konnte am Freitagmorgen vermutlich ein tragischer Unfallausgang verhindert werden. Der Senior war bereits am Donnerstagabend auf sein Feld gegangen, um dort Strohballen abzudecken. Als er über Nacht nicht nach Hause zurückkehrte, schlug seine Lebenspartnerin am Freitagmorgen Alarm und meldete ihn bei der Polizei als vermisst. Die Beamten zögerten nicht lange, machten das Feld rasch ausfindig und suchten das Areal ab - mit Erfolg. Der 78-Jährige lag hilflos und stark dehydriert neben einem Anhänger mit Strohballen. Wie sich herausstellte, war er am Vorabend so unglücklich gestürzt, dass er sich nicht mehr eigenständig befreien oder aufstehen konnte. Er musste die gesamte Nacht im Freien verbringen. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Notversorgung vor Ort und brachte den entkräfteten Mann anschließend in die Klinik nach Jena

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